आज का कर्क राशिफल, 13 अगस्त 2018: दोस्तों से हो सकते हैं मतभेद, नकारात्मक विचारों से रहें दूर

दैनिक राशिफल: मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। यात्रा लाभप्रद रहेगी। वाणी पर संयम रखें। मन अशांत रहेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। मीठी बोली बोलकर काम निकलवाएंगे। धैर्य बनाकर रखें। बिजनेस बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। ऑफिस में नारंगी रंग का प्रयोग करें।लव राशिफल: पति-पत्नी के रिश्तों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। ऑफिस में व्यस्त होने के कारण पार्टनर लिए भी समय नहीं मिल पाएगा।

वित्त राशिफल: आज आपको वाहन पर कुछ छुट और अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। आपकी पुरानी कार बिक जाएगी। जो लोग वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए आज का दन अच्छा साबित होगा। नकदी की थोड़ी समस्या हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहती है उनको आज इससे राहत मिल सकती है। आज आपको पुरानी चोट से छुटकारा मिल सकता है। आप पुरानी चोटों और दर्द को ठीक करने के लिए आप तरह-तरह के इलाज अपनाएंगे।

First Published on August 13, 2018 5:01 am