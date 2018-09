आज का कर्क राशिफल, 12 सितंबर 2018 : व्यापार में होगा लाभ, मन में रहेगी उलझन

दैनिक राशिफल: आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। व्यापार- धंधे में लाभ होगा। सफलता मिलेगी। पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। मन की उलझन हल होगी। शेयर- सट्टे में लगाए हुए पैसे लाभ दिलवाएंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 64 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार संबंधित निर्णय लेंगे। धन लाभ मिल सकता है। लोगों का सहयोग मिलेगा। आय के नए साधन बनेंगे। करियर पर ध्यान देंगे। किसी पुरुष की बातों का असर ना होने दें। जल में अक्षत मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: प्रेम संबंध में ठीक रहें इसके लिए वाद-विवाद से दूर रहें। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक है। आज आपसे कोई प्रभावित हो सकता है। आज का दिन आपके लिए खूब रोमांस लेकर आया है। प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। ऑफिस में कोई आपके करीब आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी पदोन्नति या वेतनवृध्दि हो सकती है। यदि आप अपना कारोबार करते हैं तो आज आय के नए स्रोत मिलने की उम्मीद है। इन सब संभावनाओं का लाभ उठाइएं। आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। आज के दिन आपको नवीन व सकारात्मक वित्तीय विकास के संकेत मिलेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: ध्यान रहे अगर आप खुद को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं तो आपको जंक फूड खाने की आदत छोड़कर अपनी डाईट में प्रोटीन युक्त भोजन लाना होगा। इससे आप अच्छा महसूस करेंगे और स्वस्थ्य रहेंगे। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आपको बाहर का तला-भुना खाने से बचना होगा।

First Published on September 12, 2018 5:10 am