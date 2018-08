आज का कर्क राशिफल, 12 अगस्त 2018: दोस्तों से हो सकते हैं मतभेद, मन रहेगा अशांत

दैनिक राशिफल: कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मन अशांत रहेगा। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। यात्रा लाभप्रद रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक मामलों में निराशा हो सकती है। भूमि संबंधित मामलों में लाभ होगा। श्रीकृष्ण को गुड़-चना अर्पित करें। लव राशिफल: आज रिश्तों में भावनात्मक व रोमांस से गर्माहट महसूस करेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकेंगे। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: आपको आवश्यकता है कि आप अपनी आय का ठीक से प्रबंधन करें। अपनी आय बढ़ाने के लिए आप किसी काम में पैसा निवेश कर सकते हैं। इसलिए आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। आज आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए खूब मेहनत करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आप आप किसी तरह के विवाद में ना पड़े। आप उन कामों से दूर रहें जिनसे आपका मूड खराब हो सकता हैं। आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। जिससे आप अच्छा स्वास्थ्य रख सकेंगे। आपको कसरत शुरू कर देनी चाहिए। जिससे आपकी सेहत ठीक रहेगी।

First Published on August 12, 2018 5:16 am