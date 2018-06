आज का कर्क राशिफल, 11 जून 2018: प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, माता के स्वास्थ्य की रहेगी चिंता

दैनिक राशिफल: व्यापार- धंधे में लाभ होगा। सफलता मिलेगी। शेयर- सट्टे में लगाए हुए पैसे लाभ दिलवाएंगे। पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। मन की उलझन हल होगी। आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। धन लाभ के योग हैं। आपको मेहनत का फल मिलेगा। पारिवारिक सुख और वैभव बढ़ेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। जल में दूध मिलाकर चांदी के लोटे से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज सिंगल लोग किसी खास इंसान से मिलने की कोशिश करेंगे। पति-पत्नी के बीच सब सामान्य रहेगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आज आप बाजार में पूंजी निवेश कर सकते हैं, परिस्थिति आपके अनुकूल है। इससे आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। पहले आप अपने पूरे पूंजी निवेश के प्रारूप के बारे में सोचें। कम लाभ एवं लम्बी अवधि के लिए किये गये निवेश से आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सावधान रहने की जरुरत है। रोड पर गाड़ी चलाते समय तेज रफ्तार से बचें। आज आपको ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, खासकर की हाईवे पर जहां स्पीड ज्यादा होती हैं। आज सड़क दुर्घटना होने के संकेत हैं। साथ ही माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 11, 2018 4:35 am