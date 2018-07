आज का कर्क राशिफल, 11 जुलाई 2018 : संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी, धन होगा अधिक खर्च

दैनिक राशिफल: पारिवारिक कार्यों के लिए धन खर्च हो सकता है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। मानसिक तौर पर अपने आप को बीमार अनुभव करेंगे। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रह सकते हैं। सहयोगियों के साथ अनबन होने की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 62 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आज के दिन आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष से सुख मिल सकता है। पीले चंदन का एक टुकड़ा नारायण मंदिर में चढ़ाएं। स्त्रीवर्ग से लाभ होने का भी योग हैं। प्रियपात्र से भेंट होगी। लव राशिफल: आज के दिन सोच समझकर बोलें। अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है।

वित्त राशिफल: आपकी कुंडली में सूर्य व्यय के स्थान पर मौजूद हैं। इसलिए आज आपके खर्चे अधिक होंगे। इनकम में कमी आएगी। आपको अपेक्षानुसार पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बचत का सहारा लेना पड़ेगा। परिवार में किसी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें आपको काफी खर्च करने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को विदेश में नौकरी का मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। आपको पुरानी बीमारी से राहत मिल जाएगी। शक्ति और उत्साह की मात्रा काफी अच्छी रहने से प्रोफेशनल काम आप अच्छे से पूरे कर पाएंगे। एसिडिटी की समस्या हो सकती है। लापरवाही ना बरतें वरना पुरानी बीमारी दोबारा बढ़ सकती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 11, 2018 4:54 am