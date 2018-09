आज का कर्क राशिफल, 10 सितंबर 2018: जरूरी फैसला लेने से बचें, आर्थिक नुकसान की संभावना

दैनिक राशिफल: गलतफहमी के कारण वाद-विवाद हो सकता है। धन हानि होने की संभावना है। कोई जरूरी फैसला ना लें। आज आपका किसी से मन मनमुटाव हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। मानसिक तनाव हो सकता है। महिला मित्रों से सावधान रहें। कुछ नए और अच्छे मौके मिलेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय बिता सकते हैं। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। पॉजिटिव सोच रखेंगे। शांत मन से विचार करें। किसी के बहकावे में ना आएं। आज के दिन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा। आज चीनी का सेवन ना करें। लव राशिफल: प्रेम संबंध में ठीक रहें इसके लिए वाद-विवाद से दूर रहें। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। ऑफिस में आज आपसे कोई प्रभावित हो सकता है। प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज व्यवसाय में उन मुद्दों को छेड़ने से बचें जो आपके लिए समस्या खड़ी कर दें। क्योंकि आज आपकी राह में कईं अड़चनें खड़ी हैं। आज आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पैसा कमाने में मुश्किल आ सकती है। प्रॉपर्टी डीलिंग में नुकसान हो सकता है। लोन के मामले में रुकावट आ सकती है। धन के अनावश्यक खर्च से आपको आने वाले समय में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके घुटनों में परेशानी हो सकती है। इसलिए दर्द की दवा लें सकते हैं। जिससे आपको आराम मिलेगा। साथ ही आपको आराम होने से पर थोड़ा घूमना चाहिए। ऐसा करने से आप परेशानी में नहीं रहेंगे।

First Published on September 10, 2018 5:49 am