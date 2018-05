आज का कर्क राशिफल, 10 मई 2018: नौकरी में मिलेगा अफसरों का सहयोग, पूंजी निवेश में होगा मुनाफा

दैनिक राशिफल: नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय बिता सकते हैं। आकस्मिक धन मिलेगा। तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। आर्थिक योजनाएं भी सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 78 % होगा। लव राशिफल: अगर किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। आज पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: पूंजी निवेश से आपको लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की सोच रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है। कागजी कार्यवाई में सावधानी बरतें। टैरो राशिफल: भावनात्मक रुप से खुद को मजबूत रखें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। लेनदेन में सतर्क रहें। अच्छी खबर मिल सकती है। आज एक अच्छा बदलाव होगा, जिसे आप कई दिनों तक याद रखेंगे। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को मीठा दूध चढ़ाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज खान-पान पर ध्यान दें। अपने परिवार वालों को किसी बीमारी या संक्रमण से दूर रखें। गर्मी में बाहर जाने से बचें। इससे आपकी सेहत कमजोर हो सकती है। नाक संबंधी परेशानी हो सकती है।

First Published on May 10, 2018 5:57 am