आज का कर्क राशिफल, 10 जून 2018: कारोबार में होगा लाभ, सिंगल लोगों को मिल सकता है पार्टनर

दैनिक राशिफल: आप सभी कार्य तन-मन से स्वस्थ रहकर करेंगे। नए कार्यों के आरंभ के लिए तैयार रहें। पुरानी चीजें मिलने से खुशी होगी। भाई- बहनों के साथ मेल-जोल रहेगा। व्यापार- धंधे में लाभ होगा। सफलता मिलेगी। शेयर- सट्टे में लगाए हुए पैसे लाभ दिलवाएंगे। मन की उलझन हल होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। धन लाभ के योग हैं। आपको मेहनत का फल मिलेगा। पारिवारिक सुख और वैभव बढ़ेगा। मानसिक तनाव हो सकता है। जल में दूध मिलाकर चांदी के लोटे से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: ऑफिस में व्यस्त होने के कारण पार्टनर लिए भी समय नहीं मिल पाएगा। आज किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। पति-पत्नी के रिश्तों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आपकी आर्थिक हालात अभी अच्छे चल रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आपको कुछ दान करना चाहिए। इसलिए आज आप कुछ चीजें या धन दान कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबीयत थोड़ी नाजुक हो सकती है। आपको कफ और जुकाम हो सकता है। इसलिए इससे सावधान रहें, क्योंकि आज आप छोटी-छोटी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

First Published on June 10, 2018 4:34 am