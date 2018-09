आज का कर्क राशिफल, 09 सितंबर 2018: लेनदेन में बरतें सावधानी, आर्थिक लाभ मिलने की संभावना

दैनिक राशिफल: व्यावसायिक क्षेत्र में आप को लाभ होगा। यात्रा या प्रवास का आयोजन कर सकेंगे। अटके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ वाणी में संयम रखें। मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आरोग्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। लेनदेन में सतर्क रहें। अच्छी खबर मिल सकती है। भावनात्मक रुप से खुद को मजबूत रखें। आज एक अच्छा बदलाव होगा, जिसे आप कई दिनों तक याद रखेंगे। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को मीठा दूध चढ़ाएं। लव राशिफल: आज पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। अगर किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। अपार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आपके काम को प्रोत्साहन और आपको आर्थिक लाभ के संकेत हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बस आप अपनी तरफ से बेहतर काम करते रहना है। आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, जिसका फायदा आपको आज मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपको आवश्यकता है कि आप योग करें। जिससे आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। आज आप अपनी परेशानी दूर करने के लिए तरह-तरह के नुस्खे अपनाएंगे। लेकिन आप किसी से संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप वही इलाज कराएं जिस पर आपको भरोसा हो और आपको आराम मिल जाएं।

First Published on September 9, 2018 5:30 am