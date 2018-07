आज का कर्क राशिफल, 08 जुलाई 2018: धार्मिक कार्य होंगे सफल, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: विदेश जाने के इच्छुक लोगों के प्रयास सफल होंगे। धार्मिक कार्यों या यात्रा के पीछे धन खर्च होगा। पारिवारिक सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ सुखमय दिन गुजरेगा। नौकरी वालों को लाभ मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: परिजनों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। तनाव बढ़ सकता है। छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है। प्यार और रिश्ते मजबूत होंगे। तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपका प्रेमी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर चला जाएगा। मानसिक तनाव हो सकता है। आज के दिन आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है। आज के दिन पार्टनर की कमी महसूस करेंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा।

वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन सही साबित होगा। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। आज आपको जमीन जायदाद में चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। कारोबार में तरक्की होगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप ज्यादा काम होने से तनाव महसूस करेंगे। इस परेशानी से दूर रहने के लिए आप ज्यादा व्यायाम करें। आज आप बाहर घूमने जाएं। इससे आपको अच्छा लगेगा। माता की सेहत में सुधार आएगा।

First Published on July 8, 2018 4:58 am