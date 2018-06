आज का कर्क राशिफल, 07 जून 2018: संतान पक्ष से मिलेगी अच्छी खबर, तरक्की के योग

दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। आर्थिक योजनाएं भी सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय बिता सकते हैं। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन मिलेगा। तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको बड़ा फायदा हो सकता है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। महिला मित्रों से सावधान रहें। कुछ नए और अच्छे मौके मिलेंगे। पीले चंदन का एक टुकड़ा नारायण मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। इसलिए उनके चुनाव में आपको दिक्कत आ सकती है। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। आज आप आकर्षण का केन्द्र बने रहेंगे। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे।

वित्त राशिफल: यदि आपने लोन के लिए रुकावट आ रही है तो आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपको लोन मिल सकता है। इसमें देर लगी पर आपके सब्र का मीठा फल निकला। इस धन को सोच-समझकर खर्च करें। धन के अनावश्यक खर्च से आपको आने वाले समय में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके घुटनों में परेशानी हो सकती है। इसलिए दर्द की गोली लें जिससे आपको आराम मिलेगा। साथ ही आपको आराम होने से पर थोड़ा घूमना चाहिए। आज कुछ ऐसा करें जिससे आप परेशानी में ना रहें और खुश रहें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 7, 2018 4:39 am