आज का कर्क राशिफल, 05 सितंबर 2018: विदेश से मिलेगी खुशखबरी, कारोबार में होगी वृद्धि

दैनिक राशिफल: आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय बिता सकते हैं। आर्थिक योजनाएं भी सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। आज का दिन आपके लिए लाभकारी होगा। आकस्मिक धन मिलेगा। तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 64 % होगा।टैरो राशिफल: विदेश से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आज आपको बड़ा फायदा हो सकता है। कुछ नए और अच्छे मौके मिलेंगे। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी नारायण मंदिर में इत्र चढ़ाएं। लव राशिफल: एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। आज आप आकर्षण का केन्द्र बने रहेंगे। पति-पत्नी के बीच मन मुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज गाड़ियों का कारोबार करने वाले कारोबारियों का अच्छा मुनाफा मिलेगा। उनके कारोबार में गति आएगी। जो लोग गाड़ी बेचने या खरीदने का काम करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन मिलने वाले विशेष लाभों को लेकर आनंद करें। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आराम करने की आवश्यकता है। आज आपकी तबीयत ठीक रहेगी। आपका मन दुखी रहेगा। आपको छोटी मोटी बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है। बस आराम करें और ऐसे लक्षण हटाने की कोशिश करें क्योंकि यह लम्बी परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

First Published on September 5, 2018 5:21 am