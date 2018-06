आज का कर्क राशिफल, 05 जून 2018: मानसिक शांति मिलेगी, नेगेटिव विचारों पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। मन को शांति मिलेगी। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 85 % होगा। टैरो राशिफल: धन खर्च होगा। आज आप घर के लिए जरुरी चीजें खरीद सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है। प्यार और रिश्ते मजबूत होंगे। तुलसी के पौधे में सूर्य को अर्ध्य दें। काली उड़द दाल का दान करें। लव राशिफल: किसी गलतफहमी की वजह से पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। सोच-समझकर कुछ बोलें। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको शेयर बाजार से लाभ मिल सकता है। जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। ये आपकी सिर्फ किस्मत पर ही नहीं आपके अनुमान पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह अपना कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप परिवार के साथ रेगुलर चेकअप के लिए जाएंगे। अगर आप को कोई भी बीमारी है तो आप आज ही इलाज कराएं। आज आप महसूस करेंगे कि आपने चेकअप सही समय पर कराया है। दांतों का चैक-अप भी कराएं।

First Published on June 5, 2018 4:07 am