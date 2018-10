आज का कर्क राशिफल, 04 अक्टूबर 2018: दोस्तों से मिलेगी अच्छी सौगात, सोच-समझकर करें फैसला

दैनिक राशिफल: आज आपको दोस्तों या स्वजनों से अच्छी सौगात मिल सकती है। आप आप खुश रहेंगे। आप के मन में प्यार एवं भावना छलक उठेंगे और आप उसके प्रवाह में रहेंगे। प्रियजन के घर आने से आपका मन रोमांचित रहेंगा। पत्नी के साथ संबंध ठीक होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: आज आप सोच-समझकर कोई फैसला करें। वरना आपको एक गलत फैसला आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। किसी के बहकावे में ना आएं। शांत मन से विचार करें। आज के दिन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलेगा। पॉजिटिव सोच रखेंगे। आज चीनी का सेवन ना करें। लव राशिफल: आज आप कार्य में रिस्क ले सकते हैं। आज पार्टनर से आपको खुब प्यार मिलेगा। आज आप अपने दिल की बात सुनें और उसके अनुसार ही काम करें। यदि आप किसी की और आकर्षित हैं तो बताने का यह सही समय है।

वित्त राशिफल: आपने जो धन उधार दे रखा है उसकी वसूली का विचार मन में आएगा। इस ओर आप कदम उठाएंगे तो आपको धन मिल सकता है। हालांकि आपने इस धन के लिए लंबा इंतजार किया है। यह आपके धैर्य का नतीजा है। आज आप नया काम शुरू करने के बारे में विचार कर सकेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको किसी करीबी की सेहत की चिंता परेशान कर सकती है। आज आपको मन नए पकवान खाना का करेगा। आपको आपकी मनपसंद का खाना मिल सकता है। आपकी सेहत ठीक रहेगा। बस आपको कसरत पर ध्यान देना होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 4, 2018 3:55 am