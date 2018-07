आज का कर्क राशिफल, 04 जुलाई 2018: संगीत के प्रति बढ़ेगा रुझान, पार्टनरशिप से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा।अधिकारीगण आप के कार्य से संतोष का अनुभव करेंगे। शारीरिक रूप से अस्वस्थता और मानसिक चिंता बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से भी लाभ रहेगा। नौकरी में अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी मिल सकती है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनरशिप में लाभ होगा। आज के दिन संबंधों में सुधार आएगा। प्रेम संबंध सुखद होंगे। आलस करने से बचें। दोस्तों से लाभ हो सकते हैं। चांदी के गिलास में दूध पीना आपके लिए शुभ हो सकता है। लव राशिफल: प्रेमी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में ठीक रहें इसके लिए वाद-विवाद से दूर रहें। ऑफिस में आज आपसे कोई प्रभावित हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको कोई खोई हुई वस्तु मिल सकती है। इसे पाकर आपको खुशी मिलेगी। साथ ही आपका आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आज आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी। जो लोग आज नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं वे आज वह काम शुरू कर सकते हैं। इसमें सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आपका मोटापा एक बड़ी परेशानी है इसलिए खान पान पर ध्यान दें। आप अपने पुराने रवैये को छोड़ें और अपने शरीर पर ध्यान दें। आपको कसरत पर ध्यान देना होगा। इसलिए आप खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करें। माता की सेहत में सुधार होगा।

First Published on July 4, 2018 5:02 am