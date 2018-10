आज का कर्क राशिफल, 03 अक्टूबर 2018: वाणी पर रखें काबू, परिवार में रहेगी शांति

दैनिक राशिफल: आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। किसी करीबी के साथ मनमुटाव ना हो इसका ख्याल रखें। परिवार में शांति का माहौल रहेगा। मन में नकारात्मक विचार आने से आपका मन दुखी हो सकता है। आज आय के मुकाबले खर्च अधिक रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: वाणी और वर्तन पर संयम रखिएगा। किसी का दिल दुखा सकते हैं इसलिए अपने आप पर संयम बनाएं रखें। पारिवारिक सुख बढे़गा। रिश्तों में मधुरता आएगी। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आज सुबह और शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लव राशिफल: आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पार्टनर से अपने मन की बात शेयर कर पाएंगे। पार्टनर से सुख मिलेगा। आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए मिला जुला रहेगा। आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। बाहर घूमने का प्लान कर सकेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने कारोबार में जरूरी फैसला करना पड़ सकता है। फैसला करने से पहले उसके बारे में अच्छा बुरा सोच लें। आज का दिन किसी अनुसंधान अथवा कोई निर्णय करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने चतुर दिमाग से मुश्किल से मुश्किल निर्णय भी आसानी से ले सकेंगे। आज आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप जान पाएंगे कि आपके घर वाले और दोस्त आपकी कितनी चिंता करते हैं। आज आप ऐसा काम करेंगे, जिससे दूसरों की खुशी को खुशी मिलेगी। आज आपको गंभीर बीमारी से परेशान होना पड़ सकता है। बस आपको अपने मन को मायूस नहीं होने देना है।

First Published on October 3, 2018 5:18 am