आज का कर्क राशिफल, 03 जुलाई 2018: नकारात्मक विचारों पर रखें काबू, पार्टनर से मिलेगा सुख

दैनिक राशिफल: मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मन अशांत रहेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। यात्रा लाभप्रद रहेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार में साझेदारी से लाभ होगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक सुख बढे़गा। रिश्तों में मधुरता आएगी। वाद-विवाद से बचकर रहें। आज सुबह और शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। लव राशिफल: पार्टनर से सुख मिलेगा। आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए मिला जुला रहेगा। आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पार्टनर से अपने मन की बात शेयर कर पाएंगे। आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। बाहर घूमने का प्लान कर सकेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। आज आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। आप इस दिन का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। इस पैसे को जोखिम भरे निवेश में लगाने से बेहतर है कि किसी सुरक्षित निवेश में लगाएं। आज लेन-देन के लिए दिन ठीक नहीं है। इसलिए अपने अच्छे समय का इंतजार करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको गंभीर बीमारी से परेशान होना पड़ सकता है। बस आपको अपने मन को मायूस नहीं होने देना है। आज आप जान पाएंगे कि आपके घर वाले और दोस्त आपकी कितनी चिंता करते हैं। आज आप ऐसा काम करेंगे, जिससे दूसरों की खुशी को खुशी मिलेगी।

First Published on July 3, 2018 4:32 am