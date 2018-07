आज का कर्क राशिफल, 02 जुलाई 2018: नकारात्मक विचारों पर रखें काबू, मेहनत करनी होगी अधिक

दैनिक राशिफल: मन अशांत रहेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना हो सकता है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। वाणी पर संयम रखें। नकारात्मक विचारों पर काबू रखें। यात्रा लाभप्रद रहेगी। मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। दाहिने आंख में तकलीफ होने की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें। वरना आपको नुकसान उठना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में निराशा हो सकती है। भूमि संबंधित मामलों में लाभ होगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। श्रीकृष्ण को गुड़-चना अर्पित करें। लव राशिफल: लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप पजेसिव हो सकते हैं। आज रिश्तों में भावनात्मक व रोमांस से गर्माहट महसूस करेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकेंगे।

वित्त राशिफल: आज आप धन कमाने पर ध्यान दें। आपको अब आवश्यकता है कि वह जरुरत के हिसाब से धन कमाएं। इसलिए आपको अपनी कमाई पर ध्यान देना होगा और उसे बढ़ानी होगी। पिछले दिनों आपने खुल्ला खर्च किया, कमाई तो गई। इसलिए आज सतर्क हो जाइये। काम में मेहनत करने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप बिजली के उपकरणों से दूर रहें। क्योंकि आपके साथ आज कोई दुर्घटना होने की सम्भावना हैं। तेज औजारों से दूर रहें जैसे कि चाकू ताकि आप खुद को चोट लगने से बचा पाएं। आपको बिजली के झटके भी लग सकते हैं। इसलिए इन चीजों से सावधान रहें या इनसे दूरी बनाएं।

First Published on July 2, 2018 4:06 am