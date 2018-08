आज का कर्क राशिफल, 01 अगस्त 2018: धार्मिक यात्रा जाने का संयोग, योजना होगी पूरी

दैनिक राशिफल: आज आप छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। विरोधियों को पराजित कर सकेंगे। नए कार्य की शुरूआत कर सकेंगे। आज किसी के साथ प्रेम के बंधन में बंधेंगे। आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों से मुलाकात लाभकारी साबित होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: सेहत के लिए समय ठीक नहीं है। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ रहेगा। बाहर का खाना ना खाएं। खर्चे बढ़ेंगे। आज हरे रंग का वस्त्र धारण करें। लव राशिफल: जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे। आज पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। सिंगल लोग प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: बीते दिनों आपने जो योजनाएं बनाईं, आज सब पूरी होती दिख रही है। पैसा खर्च करने की बजाय कमाने पर ध्यान लगाइये। आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं वह आपके लिए शुभ साबित होगा। जिससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा। तरक्की के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबीयत आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज आप अपनी खाने की आदतों को सुधार करें। कोशिश करें की तले-भुने खाने से दूर रहें। अगर आप असन्तुलित खाना खाने की आदत को सुधार लेंगें तो आपको स्वास्थ्य अच्छा होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 1, 2018 5:29 am