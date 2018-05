आज का कन्या राशिफल, 31 मई 2018: धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना

दैनिक राशिफल: कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ हो सकता है। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने के योग हैं। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: किसी परिचित से आर्थिक मदद मिल सकती है। ऑफिस में काम को लेकर मेहनत बढ़ सकती है। धैर्य बढ़ाएं, इसके साथ घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज इसमें कुछ प्रगति हो सकती है। शहद से श्रीयंत्र का अभिषेक करना शुभ रहेगा। लव राशिफल: आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। आज आप आकर्षण का केन्द्र बने रहेंगे।

वित्त राशिफल: जो लोग कानूनी कार्य करते हैं उनके लिए आज का दि्न् अच्छा होगा। सामाजिक कानून करने वालों को आज आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज आपको पद वृद्धि मिलेगी। इस समय को अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल करें। लेन-देन के कार्य आसानी से पूरे होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर आपकी फ्रिक दूर होगी। आज आप अपना दिमाग सकारात्मक भावनाओं जैसे प्यार, आशा और विश्वास की तरफ लगाएं इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरों की मदद करेंगे, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे।

First Published on May 31, 2018 4:01 am