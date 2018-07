आज का कन्या राशिफल, 31 जुलाई 2018: कानूनी मामलों में मिलेगी सफलता, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: मन चिंता से व्यग्र रहेगा। संतानों के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी और उनके साथ मतभेद भी हो सकता है। बातचीत में संयम बरतें। मित्रों से भेंट हो सकती है। शारीरिकरुप से स्फूर्ति का अभाव रहने से थकान और अशक्ति का अनुभव होगा। आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग नीला और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: सेहत का ध्यान रखें। विश्वासघात से बचें। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। महिला मित्रों से सावधान रहें। हरे रंग की नोटबुक खरीदें। इससे आपके करियर में मजबूती प्रदान हो सकती है। लव राशिफल: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है।आज के दिन पार्टनर की ओर से रोमांस मिलेगा। पार्टनर को लैटर लिखने से उनको खुशी होगी। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको खर्चे के मामले में अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। सिर्फ जरूरी बिलों का ही भुगतान करें। किसी भी चीज के खरीद के बारे में सोच-विचार करें। ऐसा करने से आने वाले समय में आपको वित्तीय संकट नहीं रहेगा। आज सरकारी कार्य सफल होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी बढ़ती उम्मीदें परेशानी का कारण बन सकती है। आप सावधान रहें। आपको किसी भी व्यक्ति की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। आप दूसरों के लिए अच्छे बनने की कोशिश करें उन्हें भी अच्छा लगता है। माता का ख्याल रखें।

First Published on July 31, 2018 5:08 am