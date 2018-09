आज का कन्या राशिफल, 30 सितंबर 2018: नेगेटिव विचारों से रहें दूर, परिवार में होंगे धार्मिक कार्य

दैनिक राशिफल: व्यवसायिक क्षेत्र में यश प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक हैं। शारीरिक और मानसिकरुप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार के लोग खुश रहेंगे। धन को लेकर तनाव हो सकता है। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। पुराना सपना पूरा होगा। विवाद से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएं। लव राशिफल: पार्टनर की तरफ से आज आपको खूब प्यार मिल सकता है। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें। किसी बात को लेकर पार्टनर से झगड़ा हो सकता है लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: जो लोग पहले से ही इस क्षेत्र में हैं उनके काम को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए कुल मिलाकर कहा जाएं तो आज का दिन इन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। आज जो लोग रचनात्मक कार्य करते हैं उनके लिए आज का दिन फायदे का है। आर्केटेक्ट और इंटीरियर डिजायनिंग का कोर्स कर रहे लोगों के लिए आज नौकरी के मौके हैं, इंटरव्यू में उन्हें सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: याद रखें नकारात्मक सोच वालों का जीवन अच्छा नहीं होता इसलिए सकारात्मक सोच रखें। साथ ही अपने गुस्से पर काबू रखें। आपकी सोच आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। इसलिए आप अपने मन से नकारात्मक सोच को निकालें। वरना यह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है।

First Published on September 30, 2018 5:19 am