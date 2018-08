आज का कन्या राशिफल, 30 अगस्त 2018: लेन-देन में बरतें सावधानी, किस्मत देगी साथ

दैनिक राशिफल: परिवारजनों के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतें। आज संतानपक्ष से अच्छी खबर मिलेगा। यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: किसी भी तरह के तनाव और बैचेनी से बचें। महिला मित्रों से विश्वासघात मिल सकता है। किसी काम में महिलाएं आपकी मदद कर सकती हैं। अपनी वाणी पर काबू रखें। किस्मत साथ देगी। गंगाजल छिड़क कर ही नए या धुले कपड़े पहनें। लव राशिफल: वाणी पर संयम रखें। धन खर्च हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं और खूब टाइम बिताएंगे और प्यार करेंगे। आज के दिन आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं।

वित्त राशिफल: आप बड़ा रिस्क लें सकते हैं इससे आपको लाभ मिलेगा। आज आपको अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर एक बार और सोचने की भी आवश्यकता है। यदि आप शेयर में निवेश करते हैं अथवा वित्त के क्षेत्र में है, तब आज का दिन आपके लिये शुभ है। आनौकरी वालों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: काम अधिक होने से आप खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिससे आपका मोटाप बढ़ रहा है। कसरत शुरू करें, जिससे मोटापा कम हों। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। इससे आप थकावट महसूस करेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 30, 2018 4:28 am