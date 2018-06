आज का कन्या राशिफल, 03 जून 2018: कोर्ट-कचहरी के मामलों में बरतें सावधानी, सेहत का ख्याल रखें

दैनिक राशिफल: संतान की समस्या उलझन में डालेगी। पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जरूरी दस्तावेजों या कोर्ट- कचहरी के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है। थोड़े समय में लाभ लेने की लालच छोड़ने और पूंजी निवेश में ध्यान रखें। पैसे की लेन-देन के लिए अनुकूल समय नहीं है। स्वजनों से दूर जाने का अवसर आएगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको धन लाभ मिल सकता है। दिन पॉजिटिव रहेगा। विवाह का योग है। नौकरी में सफलता मिल सकती है। सेहत का ख्याल रखें। गन्ने के रस से सूर्य देव को अर्ध्य दें। लव राशिफल: वाणी पर संयम रखें। धन खर्च हो सकता है। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं और खूब टाइम बिताएंगे और प्यार करेंगे। आज के दिन आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: आज आप दोस्तों की मदद कर सकते हैं। इससे आपका मन खुश रहेगा। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में होगी। जिससे आप धन खर्च करेंगे। अपनी आर्थिक और समाजिक हैसियत को थोड़ा इस्तेमाल कीजिए इससे आज कुछ औरों का भी भला कीजिए। आज आपके कुछ ऐसे संपर्क भी बनेंगे जिसके चलते भविष्य में आपको फायदे होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के प्रति सावधान रहें, क्योंकि आपको बुखार हो सकता है। आज के दिन आपको आराम करने की आवश्यकता है। इसलिए आज खूब आराम करें और किसी प्रकार का तनाव ना लें। इससे आप बीमार पड़ सकते हैं।

First Published on June 3, 2018 4:17 am