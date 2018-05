आज का कन्या राशिफल, 29 मई 2018: कारोबारी को मिलेगा लाभ, मान-सम्मान में होगा इजाफा

दैनिक राशिफल: पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। गृहस्थजीवन में सुखशांति रहेगी। व्यापारी और नौकरीवालों को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का योग है। नए कार्य शुरु कर सकते हैं। ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा। आज आपको मान- सम्मान मिलेगा। सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: पुराने कार्यों से मनचाहा फल मिलेगा। खुद का मकान बन सकता है। पार्टनर से लाभ होगा। शादी के योग बन रहे हैं। भौतिक साधनों पर धन खर्च बढ़ेगा। माता का सहयोग मिलेगा। आज हल्दी का सेवन ना करें। लव राशिफल: आपकी कोई बात पार्टनर को परेशान कर सकती है। पार्टनर की ओर से सुख मिलेगा। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। नए दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज का दिन कारोबार के लिए अच्छा साबित होगा। आज आपको सस्ते भाव में कच्चा माल मिलेगा, जिससे आप तैयार करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। आपकी तरक्की हो सकती है। जिससे आपकी इनकम में इजाफा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज काम को बोझ अधिक रहेगा, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आज आपको तनाव की वजह से थकावट हो सकती है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए आप खुद को समझाएं। साथ ही व्यायाम करें और फिर थोड़ा आराम।

First Published on May 29, 2018 4:21 am