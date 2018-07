आज का कन्या राशिफल, 29 जुलाई 2018: धार्मिक कार्य में बढ़ेगी रुचि, मूड रहेगा रोमांटिक

दैनिक राशिफल: सगे- सम्बंधियों से मुलाकात होगी और सुख- आनंद की प्राप्ति होगी। धन लाभ हो सकता है। कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने के योग हैं।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: लेन-देने में सावधानी बरतें। किस्मत का साथ मिलेगा। महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक चीजों में रुझान बढ़ेगा। मन उदास रहेगा। आपके फैसले कुछ समय बाद फल देंगे। रिश्तों में सुधार होगा। प्यार बढ़ेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। ऑफिस में हरे रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: आज आपके रोमांटिक मूड में रहेंगे। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकेंगे। पार्टनर से आपको खूब प्यार मिलेगा। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हो सकता है आज आपको आर्थिक मामलों में नुकसान हो। इसलिए अनाप-शनाप खर्चे से बचें। दूसरे मामलों में भी सामान्य से हटकर चलने की ना सोचें। आज संभल कर चलें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने मन पर काबू रखें। आप छोटी बातों से परेशान हो सकते हैं। इससे आपका काम प्रभावित हो सकता है। अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें। इससे आप आगे मिलने वाले काम को अच्छे से पूरा कर सकेंगे। आप खुद का ध्यान रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 29, 2018 4:52 am