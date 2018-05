आज का कन्या राशिफल, 28 मई 2018: ऑफिस में कार्यभार रहेगा अधिक, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: सरकारी कार्य संपन्न होंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गृहस्थजीवन में सामंजस्य रहेगा। पिता की ओर से लाभ होगा। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। आज अपने पार्टनर की बात पर ध्यान दें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। मानसिक तनाव से दूर रहें। पार्टनर की किसी बात से आप परेशान हो सकते हैं। प्रेमी से आज खुशखबरी मिल सकती है। आज का दिन प्रपोज करने के लिए अनुकूल है। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको पुरानी खोई हुई चीजें मिल सकती है, जिससे आपको खुशी महसूस होगी। आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा है क्योंकि आज आप अपनी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं। कारोबार के लिए समय अच्छा है। आने वाले समय में लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अच्छे मूड में रहेंगे। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो जल्द ही उस परेशानी से निजात मिल जाएगी और आप फिर से राहत की सांस ले सकेंगे। आज किसी भी कार्य को आप पूरी मेहनत से करें। पानी अधिक पीएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 28, 2018 4:54 am