आज का कन्या राशिफल, 28 जून 2018: ऑफिस में कार्यभार रहेगा अधिक, पार्टनर से हो सकता है झगड़ा

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी। सोच-समझकर कुछ बोले। व्यापार में भागीदारों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे। विचारों को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करें। धन लाभ होगा। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ मिल सकता है। धैर्य बनाएं रखें। ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। मानसिक तनाव से बचें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: प्रेमी के मन का ख्याल रखें। किसी बात को लेकर पार्टनर से झगड़ा हो सकता है। पार्टनर की तरफ से आज आपको खूब प्यार मिल सकता है। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें।

वित्त राशिफल: आपकी आप अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करेंगे। आपकी रचनात्मक क्षमता आपको आर्थिक सफलता दिलायेगी। यह समय है कि आप अपने धन की बचत करें और समय आने पर इसका उचित कार्य में इस्तेमाल करें। आर्थिक लाभ के जो मौके सामने आ रहे हैं उनका सदुपयोग कीजिए। इससे आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका भी मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप मानसिक अशांति से परेशान रहेंगे। मन थोड़ा घबराया हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आप जिन्हें प्यार करते हैं उनकी सेहत आज थोड़ी नाजुक रहेगी। लेकिन आपको इसकी फ्रिक करने की जरुरत नहीं है। उनकी सेहत ठीक रहेगी। आपको बस उनका ध्यान रखना है।

First Published on June 28, 2018 4:15 am