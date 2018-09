आज का कन्या राशिफल, 27 सितंबर 2018: समाज में मिलेगा मान-सम्मान, ऑफिस में रहेगा काम अधिक

दैनिक राशिफल: व्यापार में भागीदारों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे। विचारों को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करें। धन लाभ होगा। दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी। सोच-समझकर कुछ बोले। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक लाभ मिल सकता है। धैर्य बनाएं रखें। ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव से बचें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आप अपने प्रेम संबंधों में मिठास लाने की कोशिश करें। आपकी कोई कोई बात प्रेमी को गलत लग सकती है। आज आप किसी व्यक्ति की सोच व कार्यशैली से बहुत प्रभावित होंगे। आज आप कुछ जिम्मेदारियों में उलझ सकते हैं।

वित्त राशिफल: अपने प्रभाव का दुरूपयोग करने पर आप भविष्य में भी वित्तीय दुष्प्रभावों से घिरे रह सकते हैं। इसलिए इससे बचें। आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। आज आप वित्तीय योजनाओं को सही करें। इस दिन किये जाने वाले सही निर्णय आपको लाभ पहुंचाएंगे लेकिन बिना सोचे समझे किये जाने वाले वित्तीय निर्णय आपको हानि पहुंचा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको संतानपक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। लेकिन चेकअप के बाद आपको इस परेशानी से निजात मिलेगी। आज आप परिजनों के साथ रेगुलर चेकअप के लिए जा सकते हैं। आज बच्चों के साथ टहलने और ताजी हवा के लिए बाहर जाएं। वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आपको खुशी होगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 27, 2018 5:24 am