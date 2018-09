आज का कन्या राशिफल, 26 सितंबर 2018: लव लाइफ रहेगी रोमांस से भरपूर, तनाव से बचें

दैनिक राशिफल: परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। शादीशुदा लोगो की लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी। माता जी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको खुशियां और सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। धैर्य बनाए रखें, तनाव से बचें। आज का दिन अच्छा बीतेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। विवाह के योग बन रहे हैं। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। संतान सुख मिलेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमी से उपहार मिलेगा। आज संबंध को आगे ले जाने पर विचार करेंगे। आज के दिन आपकी ऐसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिनकी सोच व कार्य-शैली आपसे बहुत मिलती है।

वित्त राशिफल: किसी भी काम को पूरा करने के लिए सही नीति बनाकर चलने की आपकी क्षमता और योग्यता की बदौलत ही आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। आज आपको कारोबार में सफलता पाने के लिए सही योजना बनाकर चलने होगा, जिससे आपको फायदा मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आप सावधान रहें व खुद पर ध्यान दें। तला खाना खाने से बचें। आज आपको सेहत का ख्याल रखना पडे़गा। गर्भवती महिलाओं को अपने खान-पान का ध्यान रखना होगा। तंदुरुस्ती के लिए आपको कसरत करनी चाहिए।

First Published on September 26, 2018 5:15 am