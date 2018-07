आज का कन्या राशिफल, 26 जुलाई 2018: कार्य होंगे पूरे, लव लाइफ रहेगी पॉजिटिव

दैनिक राशिफल: किसी मित्र का आगमन हो सकता है। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। कार्य में सफलता और यश मिलेगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। आज का दिन मित्रों और सामाजिक कार्यों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा। मीठा खाने के प्रति रुझान बढ़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 68 % होगा।

टैरो राशिफल: पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। लोगों से कुछ भी शेयर ना करें। धोखे से बचें। आज आपकी लव लाइफ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मन निराश हो सकता है। पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीपल को अर्पित करें।

लव राशिफल: प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। सोच-समझकर कुछ बोले वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

First Published on July 26, 2018 4:31 am