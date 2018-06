आज का कन्या राशिफल, 25 जून 2018: सरकारी कार्य होंगे पूरे, पार्टनरशिप से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: गृहस्थजीवन में सामंजस्य रहेगा। पिता की ओर से लाभ होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सरकारी कार्य संपन्न होंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद रहेंगे। ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। मन निराश हो सकता है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज आपकी लव लाइफ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपका काम बढ़ेगा। सारे विकल्पों को अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। आप अपने विक्रय राशि को बढ़ाने में समर्थ रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि कुछ अपने बुरे वक्त के लिए भी रखें। फालतू के खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इससे आपको काफी दिनों के बाद राहत की सांस मिलेगी। आपको अब कसरत पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही बाहर का तला खाना खाने से बचना होगा। कसरत लगातार करने से आपकी मांसपेशियों मजबूत होगी।

First Published on June 25, 2018 4:39 am