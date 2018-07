आज का कन्या राशिफल, 25 जुलाई 2018: ऑफिस में होगी तारीफ, परिवार में होंगे धार्मिक कार्य

दैनिक राशिफल: पारिवारिक समस्‍याएं परेशान कर सकती हैं। शारीरिक और मानसिकरुप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में यश प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक हैं। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 85 % होगा।

टैरो राशिफल: महिलाओं का सहयोग मिलेगा। पुराना सपना पूरा होगा। आने वाले समय में करियर में बदलाव होंगे। निर्णय लेने से बचें। आज आपको मानसिक तनाव अधिक रहेगा। परिवार के लोग खुश रहेंगे। धन को लेकर तनाव हो सकता है। विवाद से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को जनेऊ चढ़ाएं।

लव राशिफल: किसी बात को लेकर पार्टनर से झगड़ा हो सकता है लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा। पार्टनर की तरफ से आज आपको खूब प्यार मिल सकता है। प्रेमी के मन का ख्याल रखें। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। प्रेमी की सेहत का ख्याल रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 25, 2018 4:27 am