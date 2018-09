आज का कन्या राशिफल, 24 सितंबर 2018: दांपत्यजीवन में रहेगी शांति, पार्टनरशिप से होगा लाभ

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। सोच-समझकर कुछ बोले। व्यापार में भागीदारों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे। विचारों को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करें। धन लाभ होगा। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। मन निराश हो सकता है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज आपकी लव लाइफ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आज के दिन पार्टनर की ओर से रोमांस मिलेगा। पार्टनर को लैटर लिखने से उनको खुशी होगी।

वित्त राशिफल: आज अपने धन को लेकर थोड़ा सम्भल कर चलें, आने वाले कठिन समय में आपको अपने इस कदम पर खुशी होगी। आज आपकी इनकम बढ़ सकती है। जितनी कि आपको आवश्यकता थी। इससे आप अपनी मर्जी के मुताबिक खर्चा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: खान पान पर ध्यान दें। खाने में हरी सब्जी और फल शामिल करें। आज आपकी सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। अपने आप को विवादास्पद स्थितियों से दूर रखें ताकि आप किसी मानसिक उलझन में न पड़ें। आप उन कामों से दूर रहें जिनसे आपका मूड खराब हो सकता हैं।

First Published on September 24, 2018 4:30 am