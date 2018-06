आज का कन्या राशिफल, 24 जून 2018: परिवार में संपन्न होंगे शुभ कार्य, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। माता जी का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। शादीशुदा लोगो की लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: किसी करीबी से विश्वासघात मिल सकता है। घर मेहमानों का आगमन हो सकता है। सेहत पर ध्यान दें। आज अपना धैर्य बनाकर रखें। नए काम शुरू कर सकते हैं। पान के पत्ते से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। सोच-समझकर कुछ बोले वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

वित्त राशिफल: आज दिन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपको किसी तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपके द्वारा खरीदी गई भौतिक वस्तुओं को नुकसान पहुंचे, इसलिये बेहतर है कि उनकी खरीद को टालें। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को भी नुकसान होने की आशंका है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबियत कमजोर हो सकती है। आप डॉक्टर के पास जाएं इससे आपकी बीमारी का सही से इलाज हो सकेगा। आज आपके दांतों में परेशानी हो सकती है। आपको दांतों की सफाई अच्छी से करनी चाहिए। आपको कसरत पर ध्यान देना होगा, जिससे आप स्वस्थ्य रहेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 24, 2018 4:50 am