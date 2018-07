आज का कन्या राशिफल, 24 जुलाई 2018: सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी ख्याति, माता का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन के सुखद क्षणों का अनुभव करेंगे। विचारों को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करें। सोच-समझकर कुछ बोले। धन लाभ होगा। सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में आप ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। वस्त्राभूषण और वाहन की खरीदी होगी। व्यापार में भागीदारों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 69 % होगा।

टैरो राशिफल: मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। भौतिक साधनों पर धन खर्च बढ़ेगा। निजी सम्बंधियों के साथ मनदुःख का कोई प्रसंग बनेगा। माता का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना अधिक है। पुराने कार्यों से मनचाहा फल मिलेगा। आज हल्दी का सेवन ना करें।

लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। संबंधों के सुधारने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आज बोझिल महसूस करेंगे।

First Published on July 24, 2018 4:27 am