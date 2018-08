आज का कन्या राशिफल, 23 अगस्त 2018: जीवनसाथी से हो सकते हैं मतभेद, मेहनत का मिलेगा फल

दैनिक राशिफल: सरकारी कार्य संपन्न होंगे। ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। गृहस्थजीवन में सामंजस्य रहेगा। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद रहेंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: पुराने कार्यों से मनचाहा फल मिलेगा। आज आपको सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। भौतिक साधनों पर धन खर्च बढ़ेगा। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। माता का सहयोग मिलेगा। आज हल्दी का सेवन ना करें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। आज आप आकर्षण का केन्द्र बने रहेंगे। आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आज आप इस बारे में काम शुरू कर सकते हैं। आज बिजनेस में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी की किस तरह कारोबार का विस्तार कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है इसीलिए जो भी बन सके कीजिए।

स्वास्थ्य राशिफल: काफी समय से चलता आ रहा मानसिक तनाव भी खत्म हो जाएगा। मानसिक खुशी रहेगी। आज आपका काम में मन लगेगा। आपको पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। इससे आप अच्छा महसूस करेंगे। कुछ पुराने पड़े कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें।

First Published on August 23, 2018 5:24 am