आज का कन्या राशिफल, 22 मई 2018: इनकम में होगा इजाफा, कारोबार में होगी तरक्की

दैनिक राशिफल: आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। बातचीत में संयम बरतें। मित्रों से भेंट हो सकती है। मन चिंता से व्यग्र रहेगा। शारीरिकरुप से स्फूर्ति का अभाव रहने से थकान और अशक्ति का अनुभव होगा। संतानों के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी और उनके साथ मतभेद भी हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 87% होगा। टैरो राशिफल: गुड न्यूज मिल सकती है। कल पर चीजें ना छोड़ें। क्रिएटिव काम में सफल होंगे। बॉस पर गलत प्रभाव छोड़ेंगे। चारों जुग परताप तुम्हारा उजियारा का 11 बार पाठ करें। साथ ही घी का दीया जलाएं। लव राशिफल: पार्टनर से आपको खूब प्यार मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। आज रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकेंगे।पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपके बिजनेस में तरक्की हो सकती है। आज आप जिस कार्य में पैसा निवेश करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। शेयर बाजार और संपत्ति में पैसा लगाना ठीक रहेगा। आप जिस नये क्षेत्र में भी निवेश की सोच रहे हैं, सोच समझ कर करें। जो भी हो भविष्य में आपके निवेश का अच्छा फल मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत में सुधार आएगा। अब आप बेहतर महसूस करेंगे। आपको अभी आराम करने जरुरत है ताकि आप आने वाले समय में बेहतर सेहत के साथ अच्छा काम कर सकें। जीवनशैली में कोई भी बदलाव स्वास्थ्य विकार ला सकता है। आप मूड ठीक रखें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

First Published on May 22, 2018 3:25 am