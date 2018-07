आज का कन्या राशिफल, 22 जुलाई 2018: जीवनसाथी के साथ हो सकते हैं मतभेद, सरकारी कार्य होंगे संपन्न

दैनिक राशिफल: सरकारी कार्य संपन्न होंगे। पिता की ओर से लाभ होगा। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद रहेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भाई- बहनों के साथ अच्छी तरह समय व्यतीत होगा और उनके द्वारा लाभ भी मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 83 % होगा।

टैरो राशिफल: किसी परिचित से आर्थिक मदद मिल सकती है। भाग्यवृद्धि का योग होने पर भी किसी भी कार्य में अविचारी कदम से हानि हो सकती है। ऑफिस में काम को लेकर मेहनत बढ़ सकती है। धैर्य बढ़ाएं, इसके साथ घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज इसमें कुछ प्रगति हो सकती है। किसी महिला के शब्द आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं।

लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। पति-पत्नी के बीच संबंध सामान्य रहेंगे। आज आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिए पार्टनर पर जोर जबरदस्ती ना करें। प्रतिस्पर्धियों की चाल निष्फल रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 22, 2018 4:12 am