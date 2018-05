आज का कन्या राशिफल, 21 मई 2018: संतान पक्ष की रहेगी चिंता, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: संतानों के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी और उनके साथ मतभेद भी हो सकता है। मन चिंता से व्यग्र रहेगा। शारीरिकरुप से स्फूर्ति का अभाव रहने से थकान और अशक्ति का अनुभव होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार में साझेदारी ना करें। आज बड़ा फैसला ना लें। यात्रा करने से बचें। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। विदेश से आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। काली दाल की खिचड़ी का दान करें। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक चल सकती है। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज आपको पार्टनर से खूब प्यार मिलेगा। आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं, जिससे आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए सही होगा। आज आपको कोई अचल सम्पत्ति मिलने वाली है। आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपने धन का समुचित उपयोग करते हैं, क्योंकि इन दिनों आपकी वित्तीय स्थिति विकास की राह पर है तथा आपके पास पूंजी के रूप में बड़ी राशि सुरक्षित है जिसका आप को प्रबन्धन करना है। आने वाले समय में आपकी स्थिति काफी अच्छी और मजबूत होने वाली है।

स्वास्थ्य राशिफल: पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपकी पुरानी बीमारी हल हो सकती है। आप सन्तुलित और पौष्टिक भोजन लें और कसरत को अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनाएं। अच्छी सेहत से आज आप पाएंगे कि पाचन क्रिया भी पहले से अच्छी हो गई हैं। अच्छा कार्य करते रहें। साथ ही मानसिक तनाव लेने से बचें।

First Published on May 21, 2018 4:30 am