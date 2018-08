आज का कन्या राशिफल, 21 अगस्त 2018: दोस्तों से होगी मुलाकात, आर्थिक स्थिति रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: धैर्यशीलता में कमी होगी। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। वाणी पर संयम रखें। कुछ पुराने मित्रों से संपर्क कर सकते हैं। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में जाने का प्रसंग उपस्थित होगा। स्वास्थ्य में कुछ अस्वस्थता बनी रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको खुशियां और सफलता मिलेगी। विवाह के योग बन रहे हैं। आज का दिन अच्छा बीतेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा। धैर्य बनाए रखें, तनाव से बचें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: कन्या राशि वालों को आज पार्टनर से खुशखबरी मिलेगी। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका पार्टनर आपसे नाराज हो जाए। पार्टनर से शारीरिक सुख मिल सकता है।

वित्त राशिफल: रुपये-पैसे के लिहाज से जब समय अच्छा है ही तो उधार चुका कर कर्ज मुक्त हो जाइए। आज आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक रुप से आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। जो आपको पहले कभी नहीं मिला। इससे आपको बड़ी राहत मिलेगी इसे अपनी तरक्की में खर्च करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आप आपको पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बीमारी का हल मिल सकता है। बस आप खाने पर ध्यान दें और इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लें ताकि आपको भविष्य में इसका लाभ मिले और आप जल्दी ठीक हो जाएं। आज आपको आराम करने की आवश्यकता है। तला हुआ खाना ना खाएं।

First Published on August 21, 2018 5:42 am