आज का कन्या राशिफल, 20 मई 2018: कारोबार से मिलेगा लाभ, एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना

दैनिक राशिफल: नए कार्य के प्रारंभ के लिए दिन अच्छा है। विदेश में रहते मित्र या स्नेहीजनों के समाचार मिलेंगे। लंबे प्रवास या धार्मिक स्थल की मुलाकात करने का प्रसंग उपस्थित होगा। कला एवं संगीत के प्रति रुझान रहेगा। व्यवसाय में लाभ का अवसर मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज काम का बोझ बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा तनाव हो सकता है। आज के दिन तली हुई चीजें ना खाएं तलव राशिफल: ऑफिस की काम अधिक रहेगा। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। आज पार्टनर पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है।

वित्त राशिफल: आपकी बढ़ी हुई आय, सही जीवन जीने में मदद करेगी। भले ही आपको सही वित्तीय सफलता थोड़े दिनों के बाद मिलने वाली है लेकिन आप आज ही विलासिता पर खर्च करने के लिये तैयार हैं। ये तो तय है कि आज आप इन वस्तुओं का सही आनंद अवश्य ले सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके दांतो में परेशानी हो सकती है। याद रखें एक बार साफ करने से दांतो की सफाई नहीं होती। आप कुछ आर्युवेदिक उपचार अपनायें ताकि दर्द से आराम मिले आपको अपनी हालत में जल्द सुधार मिलेगा।

First Published on May 20, 2018 2:27 am