आज का कन्या राशिफल, 20 जून 2018: दफ्तर में मिलेगा मान-सम्मान, पार्टनरशिप से बचें

दैनिक राशिफल: गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए अवसर उपस्थित होने की संभावना है। ऑफिस में मान-सम्मान मिलेगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। ऑफिस या व्यावसायिक स्थल पर कार्य भार अधिक रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: आज पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। कारोबार में साझेदारी ना करें। यात्रा करने से बचें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। काली दाल की खिचड़ी का दान करें। लव राशिफल: सोच-समझकर कुछ बोले वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पैसे रुपये के मामलों में आज आपको थोड़ा सर्तक रहना होगा, क्योंकि आपको आज नुकसान हो सकता है। भविष्य के लिए पैसा बचाने की आपको आदत डालनी होगी। अगर अचानक कोई पैसा आज हाथ लगे तो उसे तुरंत बैंक में जमा कर दीजिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत नाजुक रहेगी। आप शारीरिक परेशानी से सावधान रहें। आपको पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा बाहर के खराब खाने की वजह से हो सकता है। इसलिए आप बाहर का बना खाना इग्नोर करें। साथ ही आप कुछ व्यायाम या योग करें ताकि आपको अन्य परेशानी से छुटकारा मिल सकें।

First Published on June 20, 2018 3:37 am