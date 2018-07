आज का कन्या राशिफल, 19 जुलाई 2018: विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, मीठे के प्रति बढ़ेगा रुझान

दैनिक राशिफल: दूर या विदेश स्थित संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्त होंगे या उन्हे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। मीठा खाने के प्रति रुझान बढ़ेगा, लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। आज का दिन मित्रों और सामाजिक कार्यों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 74 % होगा।

टैरो राशिफल: नया घर या पुरर्निर्माण का मन बनेगा। धन लाभ मिल सकता है। दांपत्य जीवन प्रेमपूर्ण बना रहेगा। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। कोई गलतफहमी हो सकती है इसलिए सावधानी बरतें। नहाने के पानी में खस मिलाकर नहाएं।

लव राशिफल: सेहत का ख्याल रखें। वाणी पर संयम रखें। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं और खूब टाइम बिताएंगे और प्यार करेंगे। आज के लाभदायक दिन से आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी। धन खर्च हो सकता है। आज के दिन आप रोमांटिक मूड में रह सकते हैं।

First Published on July 19, 2018 5:10 am