आज का कन्या राशिफल, 19 अगस्त 2018: फिजूलखर्ची से बचें, आत्मविश्वास में आएगी कमी

दैनिक राशिफल: खर्च पर संयम रखने से निरर्थक खर्च टाल सकेंगे। आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें। क्रोध में वृद्धि हो सकती है। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। वाणी पर संयम बरतें। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्‍वास्‍थ्‍य का ध्यान रखें। किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 69 % होगा। टैरो राशिफल: ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। विश्वासघात से सावधान रहें। आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 100 ग्राम काले तिल किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: पार्टनर की बात समझें। प्रेमी के मन का ख्याल रखें। किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप कारोबार के सिलसिले में बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। इसका अच्छा फायदा भी मिलेगा। क्योंकि इसमें कुछ प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क भी बनेगा, जिनके जरिये आप अपने व्यवसाय में भी आगे बढेंगे। आने वाले समय में आपका कारोबार नई ऊचाइयां छूएगा। इसलिए इस ट्रिप से आपका मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज वह दिन है जब आप अच्छी सेहत के महत्व को समझेंगे। आप सही भोजन लें और रोज व्यायाम करें। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज आपको आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा।

First Published on August 19, 2018 4:42 am