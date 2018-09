आज का कन्या राशिफल, 18 सितंबर 2018: अटके काम होंगे पूरे, प्रेमी का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: कारोबार के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। मीठे खानपान के प्रति रुझान बढ़ सकता है। आज समाज में आपको नाम-यश मिलेगा। वाहनसुख प्राप्त हो सकता है। जीवनसाथी से संबंध अच्छे रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: सभी कार्य समय से पूरे होंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ऑफिस में किसी खास काम के लिए पहल कर सकते हैं। विश्वासघात मिल सकता है। 100 ग्राम काले तिल किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं।लव राशिफल: प्रेमी के मन का ख्याल रखें। अपने पार्टनर की बात पर ध्यान दें। आज अपने साथी से बेवजह बहस करने से बचें। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: किसी नई साझेदारी का परहेज करें। विनम्रता से ऐसे प्रस्ताव को आगे के लिए टाल दें। फिर इसके बारे में अच्छे से सोच-विचार करें कि यह आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। आज आपको निवेश करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खासकर जो लोग विदेश में निवेश करने की सोच रहे हैं उन्हें आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकात है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप दोस्तों के साथ खेलने जाएं। इससे आपको मानसिक खुशी मिलेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको मानसिक तनाव रहेगा। तनाव से बचने के लिए आप बाहर घूमने जाएं। माता का ख्याल रखें।

First Published on September 18, 2018 5:15 am