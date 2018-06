आज का कन्या राशिफल, 18 जून 2018: दांपत्य जीवन रहेगा अच्छा, यात्रा करने से बचें

दैनिक राशिफल: आकस्मिक धनलाभ मिल सकता है। मानसिक अशांति रहेगी। विशेष रोग के पीछे आकस्मिक खर्च हो सकता है। दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार में साझेदारी ना करें। यात्रा करने से बचें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आज पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। काली दाल की खिचड़ी का दान करें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ हुए झगड़े से आज बोझिल महसूस करेंगे। संबंधों के सुधारने का प्रयास करें। सिंगल लोगों अकेलापन महसूस करेंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पति-पत्नी के बीच विवाद हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है या ऐसी सम्पत्ति हाथ लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। शेयर बाजार से आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप कोई काम शुरू करने की सोच रही है तो समय आपके अनुकूल है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत को लेकर चिंता रहेगी। आज माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जो लोग काफी दिनों से घुटनों की समस्या से परेशान हैं उनको आज दर्द से राहत मिल सकती है। योग करने से मानसिक तनाव दूर हो सकता है।

First Published on June 18, 2018 4:22 am