आज का कन्या राशिफल, 17 मई 2018: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक: प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद रहेगा। सामान्य रूप से शारीरिक मानसिक ताजगी के साथ आज के सभी कार्य करेंगे। मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। स्त्री मित्रों का सहयोग मिल सकता है। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: किसी करीबी से विश्वासघात मिल सकता है। घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है। नए काम शुरू कर सकते हैं। आज अपना धैर्य बनाकर रखें। सेहत पर ध्यान देने की जरुरत है। पान के पत्ते से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। किसी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: आपकी मेहनत की वजह से आपको आर्थिक मुनाफा मिलेगा। जिससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। आज आप भूमि खरीद सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में मुनाफा मिल सकता है। अगर आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो आपकी मेहनत के चलते उत्पादन में काफी इजाफा होगा। आज आपकी मेहनत की बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तरक्की होने वाली है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके लिए खुश खबरी है कि आपके सकारात्मक व्यवहार के कारण आप अच्छे स्वास्थ्य का आनन्द लेंगे। आपको कोई भी स्वास्थ्य से सम्बन्धित परेशानी नहीं होगी परन्तु इसका फायदा ना उठाएं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति का अनुभव कर पाएंगे।

First Published on May 17, 2018 3:10 am