आज का कन्या राशिफल, 17 जुलाई 2018: दोस्तों से हो सकती है मुलाकात, यात्रा की संभावना

दैनिक राशिफल: आज आपको मान- सम्मान मिलेगा। नए कार्य शुरु कर सकते हैं। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। व्यापारी और नौकरीवालों को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का योग है। सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। गृहस्थजीवन में सुखशांति और संवादिता रहेगी। ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 78 % होगा।टैरो राशिफल: नया काम शुरू कर सकते हैं। सोच-समझकर बोलें। अपना धैर्य बनाकर रखें। आज आपकी किसी करीबी से मुलाकात हो सकती है। सेहत पर ध्यान दें। विश्वासघात हो सकता है। पान के पत्ते से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: अपने से बड़े अपोजिट जेंडर वालों से आकर्षण बढ़ सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पति-पत्नी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। संतान वर्ग से अच्छी खबर मिल सकती है।

वित्त राशिफल: यदि आप अपनी इनकम में इजाफा करना चाहते हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्य करना होगा। जिससे आपके काम की तारीफ हो। इससे आपको अपनी योग्यता साबित करने का भी मौका मिलेगा। यह सही समय है कि आप अपनी रचनात्मक ऊर्जा को अपना आर्थिक लक्ष्य पाने की तरफ लगायें। इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको कार्यक्षेत्र में काम अधिक करना पडे़गा। इससे आपको थकान हो सकती है। इसलिए घर जाकर आराम करें। आराम के बाद आप घूमने जाएं। इससे आपको मानसिक खुशी मिलेगाी। आपको अपने खाने की शुद्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

First Published on July 17, 2018 5:52 am