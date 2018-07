आज का कन्या राशिफल, 15 जुलाई 2018 : पार्टनर से हो सकता है विवाद, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: दोस्तों से मुलाकात होगा तथा मिलन सुखद रहेगा। सामान्य रूप से शारीरिक मानसिक ताजगी के साथ आज के सभी कार्य करेंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी। स्त्री मित्रों का सहयोग मिलेगा। शैक्षिक कार्य सफल होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: यात्रा करने से बचें। कारोबार में साझेदारी ना करें। पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। घर में बड़ों का आर्शीवाद मिलेगा। जरुरी फैसला लेने से बचें। गन्ने के रस से सूर्य को अर्ध्य दें। काली दाल की खिचड़ी का दान करें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। आज आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। आज आपके एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकते हैं। किसी से आपको उपहार मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आज आप आर्थिक परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। आज आपके सामने कोई आर्थिक समस्या नहीं रहेगी। आप की आय के साधन भी सुदृढ़ व स्थिर रहेंगे। लेकिन आप लापरवाही ना करें। बचत को बैंक में जमा करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप कुछ परेशान रहेंगे। आज कार्यभार अधिक होने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। घर पर ही रहकर आराम करें और खुद को बुरी आदतों का शिकार ना बनने दें। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। लापरवाही ना करें।

First Published on July 15, 2018 10:52 am